هيئة قدامى “القوات” طالبت بانتخاب رئيس للجمهورية من صفات بشير الجميل￼

أعلنت هيئة قدامى ومؤسسي “القوات اللبنانية” في بيان، بعد اجتماعها الدوري برئاسة جو إده أنها “تنظر بقلق وخشية إلى مسألة النازحين السوريين في لبنان، الذين باتوا يهددون الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي والتوازن الديموغرافي فيه”، وقالت: “لم يعد سرا أن المجتمع الدولي يريد بقاء النازحين في لبنان، بالتواطؤ مع جهات إقليمية ومحلية، وهذا الأمر ينذر بشر مستطير وخطر كبير ومشروع تهجير ليس للسوريين، بل للبنانيين الذين أصبحوا لاجئين في وطنهم ونازحين في مدنهم وقراهم، وهذا ما يعيدنا الى زمن ليس ببعيد كنا نأمل أننا لن نعود إليه يوم حاول اللاجىء الفلسطيني أن يصبح صاحب الأرض والدار، فكان ما كان من حرب خضناها دفاعا عن أرضنا وأهلنا وإيماننا وتاريخنا”.
ودعت “الدولة بأجهزتها وإداراتها وأسلاكها العسكرية والأمنية إلى أن تضع حدا لحال الفلتان والفوضى التي يعيشها بعض المناطق اللبنانية من جراء السلوكيات والممارسات غير المقبولة لبعض مجموعات النازحين الذين يتصرفون في لبنان كأنه الوطن البديل، وهو حلم حولناه إلى كابوس لمن سبقهم ولن نتوانى عن الوقوف في وجه هذه الممارسات إذا استمرت مع تأكيدنا على ثقتنا واحترامنا ووقوفنا بجانب الجيش اللبناني والأجهزة في تأدية واجباتها”.
وأشارت إلى أن “مسلسل الأكاذيب ومسرحيات الألاعيب والاستهتار المعيب بكرامات اللبنانيين ولقمة عيشهم وصحتهم وتعليم أولادهم ومدخرات أعمارهم، مستمر من دون خجل ولا وجل، بل بمزيد من الدجل والفشل”، وقالت: “بات واضحا أن هذه الدولة سقطت أخلاقيا، قبل أن تسقط في امتحان الكفاءة والإدارة والنزاهة والشفافية، وبات هم بعض المتكالبين على ما تبقى منها وفيها هو الاستفادة والاستزادة من السرقات والسمسرات والصفقات، قبل أن يغادروا مواقعهم إلى لعنة الأجيال والتاريخ، وهذا الأمر يؤكد الحاجة والضرورة إلى البحث أو التوافق حول نظام سياسي جديد للبنانيين يحفظ الكيان والأرض والمؤسسات والقدرة على الاستمرار والعيش بكرامة واحترام بين اللبنانيين بعضهم بعض، وذلك لا يمكن أن يحصل إلا بالانطلاق من اللامركزية الادارية الموسعة كبداية”.
وأكدت أنها “تخشى أن يؤدي التزاحم والتجاذب حول موقع رئاسة الجمهورية إلى إفقاد هذا الموقع ما تبقى له من رمزية سيادية، كيانية، وجدانية ووطنية، في ظل التوتر والانقسام الذي يعيشه الشارع اللبناني والتلاعب الخطير في نصوص الدستور”.
وطالبت “عشية الذكرى السنوية الأربعينية لاستشهاد القائد الرمز الرئيس الشيخ بشير الجميل بانتخاب رئيس للجمهورية يمتلك من صفات وخصال بشير الجميل ما يجعلنا نطمئن إلى أن الأمل باق في لبنان وأن دماء شهدائنا وتضحيات شعبنا أثمرت وطنا وأزهرت رجاء”.
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