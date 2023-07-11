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هيئة قضاء المتن تقيم حفل عشائها السنوي بحضور رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
محلي
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الثلاثاء 11 تموز 2023
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بحضور رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تقيم هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر حفل عشائها السنوي يوم الخميس 27 تموز 2023 الساعة 20:00 في Country lodge – Bsalim.

للإستعلام الاتصال على الأرقام التالية 76/064459- 76/447796

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