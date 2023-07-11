هيئة قضاء المتن تقيم حفل عشائها السنوي بحضور رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل

بحضور رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تقيم هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر حفل عشائها السنوي يوم الخميس 27 تموز 2023 الساعة 20:00 في Country lodge – Bsalim.
للإستعلام الاتصال على الأرقام التالية 76/064459- 76/447796
بحضور رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تقيم هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر حفل عشائها السنوي يوم الخميس 27 تموز 2023 الساعة 20:00 في Country lodge – Bsalim.
للإستعلام الاتصال على الأرقام التالية 76/064459- 76/447796
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