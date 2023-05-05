هيئة مغدوشة في التيار عن القاضية عون: مؤمنة ان لا وسادة انعم من الضمير الحي

صدر عن هيئة مغدوشة في التيار الوطني الحر البيان التالي: إذا شُوهدَ العدل مشنوقاً في قصر العدل ، فقل مات الشعب . والأقبح من ذلك كلام عن العدل ينطق به الظالم ، وينسج منه ثوبا يمشي به بين الناس .
ألا تعتقدون أن للوطن علينا الحق الواجب المقدس ، هو الاخلاص والتضحية والإندفاع من أجل صيانته وإعلاء شأنه .
مؤمنون بأنه ليس المهم أن نعتز بوطننا ، إنما الأهم أن نجعل وطننا يعتز بنا .
بكل فخر عملت القاضية غادة عون ، وبكل قوة وضمير حي ، على ملاحقة الفاسدين ، وانكبت بشكل داؤوب ، وبإصرار على تقصي المعلومات الدقيقة ، إيماناً منها بعدم التراخي وعدم الظلم في آن واحد .
مثالها الأعلى (العدل أساس الملك ) .
لذلك سعادة القاضية لا تخشى حكم الآخرين فيها ، انما تخشى ضميرها . مؤمنة أن لا وسادة أنعم من الضمير الحيّ ، ولاسعادة تعادل راحة الضمير ، لأن الضمير هو حضور الله في الانسان .
يا حضرة القاضية الأبيّة العادلة .
انت مثالنا الأعلى في الشجاعة المهذبة ، انت القدوة في كشف الحقائق ، ومدرسة في الوطنية .
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