هيفاء وهبي تكتسح السوشيال ميديا بصور عيد الميلاد

تحرص النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بصور مميّزة في مختلف المناسبات، وتتحوّل صورها دائمًا إلى حديث الجمهور على السوشيل الميديا.
هذه المرّة اختارت هيفاء وهبي مجموعة صور التقطتها خصيصًا لمناسبة عيد الميلاد المجيد، وظهرت فيها بإطلالة تأسر القلوب وفستان أحمر قصير أبرز جمالها وأنوثتها، ونسقت معه كنزة من اللون الأخضر تناسب أجواء الشتاء. وعلّقت هيفاء وهبي على الصور قائلةً: “اقترب عيد الميلاد”.
إطلالة هيفاء وهبي الجديدة تحوّلت أيضًا إلى حديث “السوشيال ميديا”، فتصدّر اسمها الترند على فيسبوك وتويتر في مصر ولبنان والسعودية وليبيا والجزائر وغيرها من البلدان العربية.
يذكر أن النجمة هيفاء وهبي ستحيي ليلة رأس السنة في أقوى حفل فني في لبنان، وتحديدًا في فندق هيلتون حبتور بمشاركة النجمين سعد المجرد ونادر الأتات.
كما تواصل هيفاء حصد نجاح أغنيتها الجديدة “ولد”، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 21 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.
وأغنية “ولد” من كلمات وائل توفيق، وألحان أحمد موحي، وتوزيع صادو. أمّا الفيديو كليب فحمل توقيع المخرج إيلي فهد وتم تصويره في لبنان.
المصدر: بتجرد
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