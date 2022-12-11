هيفا وهبي تستقبل العام الجديد بحفل فني ضخم في لبنان

تعمل الفنانة اللبنانية، هيفا وهبي، على سلسلة من المشاريع الفنية ستبصر النور تباعًا مطلع العام الجديد.
فعلى الرغم من عدم اعلان هيفا وهبي عن اي مشاركة درامية في رمضان الاقدم، إلا انها تضع لمساتها الاخيرة على مجموعة من الأغنيات تصدرها تباعًا، بالاضافة الى تحضيراتها لعدّة حفلاتها تبدأ مع سهرة رأس السنة حيث اختارت صاحبة “انا هيفا انا” أن تستقبل العام الجديد في لبنان بحفل فني يجمعها مع الفنانين نادر الأتات وسعد لمجرد من تنظيم متعهد الحفلات علي الأتات
على صعيد آخر، انتهت هيفا من تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد “رمسيس باريس” والذي يجمعها مع باقة من الفنانين نذكر منهم: حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، توزيع سينرجي فيلم.
المصدر: بصراحة
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا