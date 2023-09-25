وائل جسار ينجو من رصاصة طائشة!

نجا الفنان اللبناني وائل جسار من رصاصة طائشة كادت تودي بحياته، اذ نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” يشرح فيه الحادثة التي تعرّض لها أثناء تواجده في البقاع لزيارة والدته، قائلاً: “سقطت رصاصة طائشة من حفلة زفاف بالقرب من المنزل، وكان من الممكن أن تصيبنا أنا أو والدتي أو شقيقي أو زوجتي”.
واستغلّ جسار الحادثة معه ليشارك مع متابعيه خطر هذه العادة، داعياً الجميع للتخلّي عنها والإحتفال بالفرح من دون تحويله سبباً لموت شخصٍ آخر.
https://www.instagram.com/reel/CxkdxDIIEDf/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==
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