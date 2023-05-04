واشنطن: الكرملين “يكذب” حول الدور الأميركي في هجوم المسيرات

أكد متحدث باسم البيت الابيض أن الكرملين “يكذب” حين اتهم واشنطن بالتخطيط لهجوم مفترض بمسيرات أوكرانية على الكرملين أعلنت موسكو إحباطه الأربعاء.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لقناة “إم إس ان بي سي: “لا علاقة لنا بهذه القضية”، متهما المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه “يكذب بكل وضوح وبساطة”.
وتتهم موسكو، واشنطن بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف مقر الكرملين. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن “واشنطن تقف وراء هجوم كييف على الكرملين ومحاولات الولايات المتحدة للتنصل “سخيفة””.
وأضاف بيسكوف أنه من المهم أن تدرك واشنطن “المتورطة في الهجوم على الكرملين” خطورة مثل هذا التدخل المباشر في الصراع.
وقال بيسكوف إن واقعة الطائرتين المسيرتين تتطلب تحقيقا شاملا وعاجلا ولا يمكن القول متى ستظهر النتائج، مضيفا: “نعلم أن القرارات المتعلقة بهذه الأعمال الإرهابية تم اتخاذها في واشنطن وليس في كييف”.
وأوضح الكرملين أن “كييف تنفذ فقط هذه القرارات”.
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الروسية بما وصفته بـ”بحملة تخريب” أوكرانية “غير مسبوقة” على أراضيها.
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