واشنطن تدين الحكم الجديد بحق نافالني: غير عادل

دانت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، الحكم الجديد الذي صدر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني والقاضي بسجنه 19 عاماً.
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر منصة “اكس”، المعروفة سابقاً بـ”تويتر”، “ينبغي الافراج عن نافالني”، مؤكداً ان الكرملين لا يمكنه “ان يخنق الحقيقة”.
أضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: “الولايات المتحدة تدين الحكم القضائي الجديد” بحق نافالني والمستند إلى “اتهامات لا اساس لها ب+تطرف+ مزعوم”، معتبراً أنه يشكل “نهاية غير عادلة لمحاكمة غير عادلة”.
تابع: “عبر إجراء هذه المحاكمة الجديدة في شكل سري وعبر عدم السماح لمحامي نافالني إلا بالاطّلاع على الأدلة المزعومة، أثبتت السلطات الروسية مرة جديدة (…) أنها لا تمنح محاكمة عادلة لمن يتجرأون على انتقاد النظام”.
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