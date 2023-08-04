واشنطن: عدم إحراز تقدّم في ملف تحقيق انفجار المرفأ غير مقبول

صدر عن وزارة الخارجية الأميركية في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت قالت فيه: “يصادف اليوم الذكرى الثالثة للانفجار المدمر في بيروت لبنان، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح وتشريد آلاف آخرين”.
واضافت: :تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب شعب لبنان، يستحق الضحايا وأسرهم العدالة والمساءلة لأولئك المسؤولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها”.
وشددت على ان “عدم إحراز تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون في لبنان”.
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