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واشنطن: لا نستبعد عدم التوصل إلى اتفاق حول النووي الإيراني
إقليمي/دولي
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الثلاثاء 03 أيار 2022
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واشنطن: لا نستبعد عدم التوصل إلى اتفاق حول النووي الإيراني

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