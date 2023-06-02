موقع البرامج
نشرات الأخبار
واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا والصين بشأن الأسلحة النووية دون “شروط مسبقة”
إقليمي/دولي
|
الجمعة 02 حزيران 2023
Post Views: 457

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان أن الولايات المتحدة مستعدة للإبقاء على الحد المتفق عليه للرؤوس الحربية النووية بموجب معاهدة تعود إلى فترة الحرب الباردة طالما فعلت روسيا ذلك وكذلك للتفاوض بشأن معاهدات جديدة مع موسكو وبكين.

وقال ساليفان “نحن على استعداد للالتزام بالحدود الوسطى طالما فعلت روسيا ذلك”، في إشارة إلى سقف الرؤوس الحربية المحدد في معاهدة ستارت الجديدة.

ودعا موسكو إلى الدخول في محادثات لتبني معاهدة جديدة تحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي في 2026، وقال “نحن مستعدون أيضًا لإشراك الصين من دون شروط مسبقة”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com