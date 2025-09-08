وثيقة تُدين الاتحاد الفرنسي… باريس سان جيرمان حذر من إصابة ديمبلي قبل حدوثها

صدر الحكم وكان قاسيًا على باريس سان جيرمان؛ إذ تأكد غياب عثمان ديمبيلي لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، وديزيري دوي لثلاثة إلى أربعة أسابيع. لكن ما زاد من خطورة الموقف لم يكن فقط هذا الغياب الرياضي، بل الكشف عن رسالة رسمية بعث بها النادي الباريسي إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في الرابع من سبتمبر، أي قبل يوم واحد من مواجهة أوكرانيا.
الوثيقة، التي تضمنت مخاوف النادي بشأن الحالة الصحية للاعبيه، قلبت مسار القضية بالكامل. فبعد أن كان الأمر يُنظر إليه على أنه سوء حظ، بدأت تثار تساؤلات جدية حول مسؤولية الاتحاد الفرنسي المباشرة في هذه الإصابات.
تحذير واضح، قرار أحادي الجانب
الرسالة جاءت واضحة لا تحتمل التأويل. فقد أعرب باريس سان جيرمان فيها عن “قلقه” و”استيائه”، مشيرًا إلى أن اثنين من لاعبيه، عثمان ديمبيلي ولوكاس هيرنانديز، تم الإبقاء عليهما ضمن المجموعة رغم “وضعهما الصحي غير المتوافق بوضوح مع المشاركة في المنافسات”.
النادي انتقد ما وصفه بـ”غياب التشاور” و”القرار الأحادي الصادر عن الطاقم الفني للاتحاد”. وبمعنى آخر، الاتحاد الفرنسي وطاقمه الطبي كانوا على علم كامل بالمخاطر. لكنهم باختيارهم تجاهلها وإشراك ديمبيلي، اتخذوا قرارًا مدركين تمامًا لعواقبه.
