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وجدوا ثروة بلا قيمة… وعتب لوالدهم!
محلي
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الأحد 16 تشرين الأول 2022
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في بلدة كفرزبد – البقاع الشرقي، وبعد 40 سنة على وفاة والدِهم وجدوا ثَروتَه مخبّأة في وسادة

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