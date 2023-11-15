“وحدة الساحات هي وحدة المسرحيات”… حنكش: لا يمكن أن نخاطر بمصير شعب

قال النائب إلياس حنكش أنّنا “سنقوم بكل ما بوسعنا لنعيش في بلد حضاري يفصل بين مواطنيه الدستور والقانون وسلطة على مسافة واحدة من جميع المواطنين”.
وأضاف في حوار تلفزيوني: “لم نسكت يوماً عن تفرد الحزب بالقرار وزج لبنان بمغامرات لا مكان له فيها ونقول دائماً أن لبنان مخطوف ووصلنا إلى ذلك”.
واشار حنكش الى أنّه “لو كان لدينا سلطة حقيقية تفرض القرارات الدولية لكنا تفادينا القلق والضرر الإقتصادي والخوف من أن تتحول بيروت إلى غزة”، كاشفاً أنّنا “لا يمكن أن نقوم بمغامرات ونخاطر بمصير شعب لا يريد الحرب”.
وقال: “لا أحد يحمي لبنان إلا الجيش اللبناني”.
ورأى حنكش أنّ “وحدة الساحات هي وحدة المسرحيات”، مشيراً الى أنّ “عملياً المحور كان ينتظر لحظة 7 تشرين وهم يقولون أن سبب وجودهم محو إسرائيل عن الخارطة ولم يحصل شيء”، ومضيفاً أنّ “المناوشات لا تتخطى المرسوم لها”.
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