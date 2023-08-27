وديع الخازن ينعى سلمان: ترك مدرسة اعلامية فريدة

نعى عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ناشر جريدة السفير الصحافي طلال سلمان، وقال في بيان: “بمزيد من الحزن والأسى أنعي الصديق العصامي، صاحب الكلمة الحرة وناشر جريدة السفير الأستاذ طلال سلمان، الإعلامي الكبير الذي خط إسمه بأحرف من نور في عالم الإعلام.، وعابرا للطوائف، متخطيا كل الحواجز من أمامه. رحل طلال سلمان عن عالم الحرف والكلمة تاركا إرثا فكريا وثقافيا غنيا، ومدرسة إعلامية فريدة، صنعها بإبداع وتميز، وصاغ عوالمها بحرية مطلقة جاعلا للصحافة العربية من خلال جريدة السفير موقعا مرموقا في عالم الإعلام الموضوعي الحر”.
وتابع: “كان مُتمسّكاً بقضايا وطنه وبالناس وبالعدالة الاجتماعية، وصلبًا في رأيه وفكره في وجه الإعتداءات التي إستهدفته وإستهدفت صحيفته. أمضى حياته مُدافعًا عن القضية الفلسطينية التي كانت شغله الشاغل وهمّه الأكبر، مقاومٌ حتى آخر رمق، ولم يتوان عن الدفاع عن حقوق المظلومين في أية بقعة من بقاع الأرض، فكان فعلاً صوت اللذين لا صوت لهم”.
وختم الخازن: “برحيل طلال سلمان فقد لبنان نجماً ساطعاً في سماء الصحافة اللبنانية والعربية”.
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