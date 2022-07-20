وديع عقل: رياض سلامة محمي سياسيا ودينيا ولكنه أصبح من الماضي￼

أكد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل أن من واجبات القوى الأمنية أن تبحث عن المدعى عليه، لذلك كان من الطبيعي أن تقوم أمس قوّة من أمن الدولة للبحث عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشدداً على أن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تقوم بواجباتها، وكان على القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت القاضي رجا حموش أن يقوم بواجباته أيضاً وأن يحضر الى مصرف لبنان، علماً أن الاعلام ركز على مسألة الملاحقة وتجاهل مسألة أن البحث كان على مطلوب ومدعى عليه من 7 دول.
وفي حديث إذاعي اعتبر عقل أن ما تقوم به القاضية عون هو النهج المتطور للقضاء، فالشعب اللبناني مسروق، كان يحمل الدولار قبل 17 تشرين، وبعد الثورة أصبح إسمها “لولار” ولا يستطيع المواطن استخدام دولاراته في المصارف، مشيراً الى أن هيبة القضاء تحفظها القاضية عون والقضاة الذين يقومون بواجباتهم بكل ضمير.
عقل أكد أن سلامة شأنه اليوم شأن أي مدعى عليه، لا يسلم نفسه بل على القوى الأمنية إحضاره، وهو محمي سياسياً وعلى رأسهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإعترافه “لا نستطيع تغيير الضباط في المعركة” والتحجج بحكومة تصريف الأعمال، بالاضافة الى أن مرجعيات دينية تؤمن الغطاء اللازم له، لافتاً الى أن حاكم المركزي هو شبه مدان، والتحقيقات شبه جدية ضده، وما يقوم به هو جزء من دفاعه عن نفسه ومقاومته، وعادة هو يتواجد في مصرف لبنان ولكن يوم أمس لم يكن هناك.
وكشف عقل أن رياض سلامة أصبح من الماضي، والخطر اليوم هو التلاعب بأموال المودعين أو ما تبقى منهم، فرئيس الحكومة ووزير المال يتحملان مسؤولية عملية هدر الأموال، وهم “مقصيرين” في حماية اموال المودعين.
وعن إضراب نقابة موظفي مصرف لبنان إثر مداهمة القاضية عون المركزي، كشف عقل أن النقابة تابعة لشخص رياض سلامة، وجزء من أعضائها أبناء أمنيين، وهذا الإضراب يثبت أن من مصرف لبنان يتم تجميد البلد مالياً، وعند كل استحقاق قضائي، تتحرك هذه النقابة وبذلك تعرقل التحقيق وهذا يعتبر تدخلا مباشرا بالمحاسبة المالية وبالعمل القضائي.
وتمنى عقل على القضاء اللبناني أن ينجح بالملف المالي والتحقيقات مع سلامة، وذلك لأن القضاء الأوروبي الجدي بهذا الملف قد يصادر الأموال الى غير رجعة.
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