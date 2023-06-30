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وديع عقل في معطيات متفجرة: تخلوا عن سلامة، سنلاحق وزير المال، وضربة سياسية لسعر الصرف؟
نبض بيروت
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الجمعة 30 حزيران 2023
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نبض بيروت وديع عقل

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