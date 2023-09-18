ورشة عمل لوزارة الشؤون عن “قطاع الحماية الاجتماعية” الحجار: لاهمية العودة الى مؤسسات الدولة

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ورشة عمل عن ” قطاع الحماية الاجتماعية في لبنان”، شارك فيها ممثلو منظمات دولية وجمعيات محليّة عاملة في القطاع وفريق عمل الوزارة، بهدف تنظيم عمل المنظمات الدوليّة والجمعيات المحليّة في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة في كل المناطق اللبنانية.
وعرض فريق عمل الوزارة العناوين الاساسية للاستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعيّة والسجل الإجتماعي الموححد، بالإضافة إلى تفاصيل المكون الثالث من برنامج أمان والمشاريع التي يتم تنفيذها حاليا لدعم مراكز الخدمات الإنمائية وتفعيلها، كما كان هناك مداخلات عدة لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار، شدد فيها على “أهميّة العودة إلى مؤسسات الدولة وضرورة التعاون بين الجمعيات والوزارات الخدماتية تحديدا للوصول إلى نتائج أفضل في مختلف المشاريع بهدف الإستجابة بشكل أفضل للحاجات”، واشار الى انه “يعمل على تنظيم عمل المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والتنسيق الوثيق بينها وبين الوزارة عبر توقيع إتفاقيات تفاهم مع مجموعةٍ كبيرة منها لتعزيز الفعالية في العمل وتفادي هدر الوقت والأموال، بالإضافة إلى تطوير أداء الوزارة عبر المكننة وربط المشاريع ببعضها بهدف الإستجابة بفعاليّة أكبر”.
وفي ختام الورشة، اتفق الجميع على تنظيم إجتماع تنسيقي شهري للمنظمات الدولية والجمعيات المحليّة الشريكة مع الوزارة لمشاركة المعلومات وعرض التطوّرات والمشاريع التي يتم التخطيط لها.
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