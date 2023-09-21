موقع البرامج
نشرات الأخبار
وزارة التربية تنفي مشروع دمج التلامذة السوريين بالتلامذة اللبنانيين
محلي
|
الخميس 21 أيلول 2023
Post Views: 137

يتم التداول عبر وسائل التواصل بخبر مفاده أن المديرية العامة لوزارة التربية بصدد القيام بمشروع يشجع على دمج التلامذة السوريين بالتلامذة اللبنانيين بالتعاون مع إحدى الجمعيات.

وفي السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان أن هذا الخبر غير دقيق لان المشروع لا علاقة له مطلقا بموضوع إدماج السوريين باللبنانيين ، موضحة أن  استعمال مفهوم الادماج يعني إدماج التلامذة اللبنانيين بغض النظر عن اختلافاتهم ان لجهة الاحتياجات التربوية او تنوع العادات والتقاليد.  

واشارت الوزارة إلى أن مفهوم التعددية في المشروع مع الوزارة، يأتي من مبدأ احترام التنوع الطائفي والديني والعرقي في بلد يرتكز على الحوار والتلاقي ونشر ثقافة احترام الرأي الآخر بين المتعلمين.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com