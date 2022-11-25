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وزارة الثقافة تنعى الممثل جوزف عبود
محلي
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الجمعة 25 تشرين الثاني 2022
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نعت وزارة الثقافة في بيان ، الممثل جوزف عبود .

وجاء في البيان :”برحيل الممثل جوزف عبود تفقد الساحة الفنية وخاصة الدراما اللبنانية عنصرا كان له حضوره المميز في العديد من المسلسلات التي شارك فيها ،اضافة إلى لعبه ادورا متنوعة في أفلام عدة .”

تتقدم وزارة الثقافة بأحر التعازي من عائلة الراحل ، والنقابات الفنية وبخاصة نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان (نقابة الممثلين في لبنان التي كان منتسبًا اليها ، وتسأل الله ان يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

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