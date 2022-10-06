وزارة الخارجية أعربت عن تضامنها مع اندونيسيا

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان عن تضامنها مع جمهورية اندونيسيا جراء الحادث المأسوي الذي عقب مباراة كرة القدم في محافظة جاوة الشرقية وادى الى مقتل واصابة عدد كبير من الاشخاص في واحدة من أسوأ الحوادث في الملاعب الرياضية.
وتقدمت الوزارة بـ”صادق التعازي والمواساة من حكومة وشعب جمهورية أندونيسيا وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل”، معربة عن “حزنها العميق للمجزرة التي حصلت اليوم في احدى حضانات مملكة تايلاند وذهب ضحيتها عشرات الابرياء معظمهم اطفال، وتتقدم من الحكومة والشعب التايلاندي وذوي الضحايا بخالص التعازي والمساواة وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.
ودان لبنان بـ”أشد العبارات محتوى الأشرطة المصورة التي يظهر فيها جنود أذاريين وهم يقومون بأفعال ضد جنود أرمن تخرق بشكل فاضح إتفاقيات جنيف للعام 1949″.
ورحب لبنان بإعلان مكتب النائب العام الأذري فتح تحقيق بشأن هذه الأشرطة المصورة. كما يعيد لبنان مطالبته السلطات الأذرية بتحرير جميع الأسرى الأرمن، خصوصاً اللبناني الأرمني فيكين أولجيكجيان”.
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