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وزارة الخارجية الأميركية: ملتزمون تسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل￼
محلي
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الجمعة 15 تموز 2022
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أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية، مشيرةً إلى أنه “لا يمكن تحقيق تقدم نحو حل إلا من خلال المفاوضات بين الأطراف”.

وفي بيان لها عبر موقعها الإلكتروني أكدت الوزارة أن “الإدارة ترحب بالروح التشاورية والصريحة للأطراف للتوصل إلى قرار نهائي ويمكن أن يؤدي الإتفاق إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار لكل من لبنان وإسرائيل وكذلك للمنطقة، وتعتقد الإدارة أن الحل ممكن”.

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