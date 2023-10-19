وزارة السياحة: بلدة دوما اللبنانية على خارطة السياحة العالمية

اشار المكتب الاعلامي لوزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار في بيان، الى انه على “الرغم من المشهد السوداوي والمقلق الذي يمر به لبنان والمنطقة، بارقة أمل تعزز مكانة لبنان سياحيا واقتصاديا، حيث فازت بلدة دوما اللبنانية في قضاء البترون بلقب إحدى أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2023.
وكانت وزارة السياحة قد رشحت بلدة دوما الى جانب 260 بلدة ترشحت من حول العالم .وقد تم تسمية القرى الفائزة خلال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي انعقدت في سمرقند في أوزبكستان”.
وختم: “إنجاز جديد في السجل السياحي للبنان، بلدة دوما التي تملك تاريخاً عريقاً وتراثاً ثقافيا ومعمارياً مميزاً، على خارطة السياحة العالمية.
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