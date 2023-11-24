موقع البرامج
نشرات الأخبار
وزارة الصحة نبهت المواطنين وذكرتهم بالإرشادات المتعلقة بالفوسفور الأبيض
متفرقات
|
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
Post Views: 184

جددت وزارة الصحة العامة تنبيهها وتذكيرها للمواطنين خصوصا في المناطق الجنوبية التي تعرضت للقصف بالفوسفور الأبيض باتباع التعليمات التالية الواجب اتخاذها في حال التعرض لهذه المادة الكيميائية:
– الابتعاد عن محيط المناطق التي قصفت بشكل مباشر بالفوسفور الأبيض. 
– عدم لمس الأشجار والمزروعات وغيرها من الاسطح خصوصا في محيط المناطق المعرضة للقصف.
– عدم لمس الاجسام الغريبة التي قد تكون من مخلفات القصف.
– اتباع تعليمات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالتعامل مع الفوسفور الأبيض.
– في حالات التعرض لأي شظايا او إصابات بالفوسفور الأبيض التوجه الى أقرب مستشفى  لتلقي العلاج.

صحةDownload
الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com