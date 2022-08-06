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وزارة الطاقة والمياه تنفي ما يتم تداوله على بعض المواقع الالكترونية
محلي
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السبت 06 آب 2022
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تنفي وزارة الطاقة والمياه نفياً قاطعاً ما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية عن اقتراح قدمه أحد المستشارين عن امكانية استيفاء رسوم او ضريبة على الواح الطاقة الشمسية التي يتم تركيبها على الأسطح .
ان وزارة الطاقة والمياه تؤكد انه لايوجد اي اقتراح او توجه من قبلها بهذا الخصوص لا بل هي قامت وتقوم بكل التسهيلات المطلوبة ليتمكن المواطنون من تركيب الواح الطاقة الشمسية للاستفادة من الطاقة النظيفة قدر المستطاع مع مراعاة شروط السلامة العامة وهي تتعاون مع وزارة الداخلية لاجراء المقتضى وتسهيل الامر قدر المستطاع على المواطنين .
وتتمنى الوزارة على الاعلاميين توخي الدقة في نقل الاخبار واستيقائها من مصادرها الصحيحة تفادياً لأي تشويش قد يحصل.

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