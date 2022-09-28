وزارة المالية: سعر صرف الليرة مقابل الدولار سيتم على خطوتين

اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان، ان “ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بشأن تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، سوف يتم على خطوتين، الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد إعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي، والذي يعتبر خطوة أساسية بإتجاه توحيد سعر الصرف، وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة”.
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