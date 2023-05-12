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وزارة المال تفتح ابواب مركزها السبت والاحد
محلي
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الجمعة 12 أيار 2023
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لافساح المجال امام المكلفين في مختلف المحافظات، ستفتح وزارة المال ابواب مركزها في مبنى العدلية كورنيش النهر، يومي السبت والاحد لقطع الايصالات.

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