وزراء التيار لن يحضروا أي جلسة لمجلس الوزراء إلا… (البناء)

أكد مصدر مطلع في التيار الوطني الحر لصحيفة »البناء» أن وزراء التيار لن يحضروا أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو اليها الرئيس نجيب ميقاتي إلا في حالات استثنائية وطارئة، كاشفاً أن اللجنة الوزارية القضائية التي اجتمعت في السراي الحكومي لم تتوصل الى تفاهم بظل معارضة رئيس حكومة تصريف الأعمال المراسيم الجوالة وتوقيع كل الوزراء وإصراره على توقيعه والوزير المعني ووزير المالية في إطار سعيه للاستفراد بالقرارات الحكومية ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية وممارسة عمله بشكل عادي وكأن لا شغور رئاسياً. وحذّر المصدر من أن التيار بصدد استخدام كافة الخيارات المتاحة لوقف مسلسل الاعتداء على صلاحيات رئاسة الجمهورية بالطرق القانونية بداية وصولاً الى وسائل أخرى سياسية وشعبية.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا