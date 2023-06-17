وزيرا خارجية السعودية وإيران اجريا محادثات “إيجابية “في طهران

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أنه أجرى محادثات “إيجابية ” مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم.
وأوضح بن فرحان، الذي يزور طهران حاليا، أنه سينقل للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك، إنه بحث مع عبد اللهيان في “تنفيذ الاتفاق الموقع في بكين، بشأن إعادة العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وإيران”.
بدوره قال وزير الخارجية الايراني : “نحن متفقون حول اهمية تشكيل لجان سياسية واقتصادية وحدودية مشتركة، وايضا التعاون في مجال مكافحة المخدرات والبيئة”، لافتا الى انه “سنمضي قدما باتجاه التنفيذ، عقب تصديق التوافقات بين وزيري الخارجية، من قبل قادة البلدين”. بحسب ما نقلت وكالتي “واس” و”ارنا” للانباء.
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