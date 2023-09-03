وزيرة التجارة الأميركية: الحوار مع الصين “ليس علامة ضعف”

أكدت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو لمحطة “سي إن إن” اليوم الأحد أن “الحوار مع بكين ليس علامة ضعف من جانب واشنطن بل العكس تماما، لأن عدم الحوار يؤدي إلى التصعيد”، وفق وكالة “فرانس برس”.
وقالت ريموندو: “أنا لا أقبل فكرة أن التحاور والتواصل هما علامة ضعف” من جانب واشنطن إزاء بكين، مضيفة ان “عدم التحدث يؤدي إلى التصعيد وإلى أخطاء التقدير وإلى عدم فهم، وهذه أمور سيئة بالنسبة الى الأميركيين”.
وزارت ريموندو في مطلع الأسبوع بكين، حيث أجرت محادثات مع كل من نظيرها وانغ وينتاو ورئيس الوزراء لي تشيانغ.
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