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وزيرة الطاقة الإسرائيلية تعلن من القاهرة توقيع مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الإسرائيلي الطبيعي لأوروبا
إقليمي/دولي
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الأربعاء 15 حزيران 2022
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أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، أنه يجري الآن توقيع مذكرة تفاهم في القاهرة تسمح بتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي.

ويأي ذلك بعد أن أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن إسرائيل والاتحاد الأوروبي سيوقعان على اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي اليوم، خلال مؤتمر إقليمي للطاقة في القاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أن “الصفقة ستسمح لأول مرة بتصدير “كبير” من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا”، لافتة إلى أن “الاتفاق الإطاري سيوقع بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومصر”.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن “إسرائيل قد تكون مصدرا جديدا للغاز في الوقت الذي يتطلع فيه لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية”.

وقال مسؤولون إنهم يتوقعون “إرسال الغاز الإسرائيلي إلى مصانع تسييل في مصر ثم شحنه شمالا إلى السوق الأوروبية”، وفق صحيفة “جيروزاليم بوست”.

المصدر: “جيروزاليم بوست” + RT

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