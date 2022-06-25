وزير الأشغال: إعادة إعمار مرفأ بيروت سيجمع كل مباني الوزارات والشركات المعنية￼

أعلن وزير الأشغال العامة علي حمية، أن مشروع اعادة اعمار مرفأ بيروت سيجمع كل مباني الوزارات والشركات المعنية.
وقال حمية في تغريدة له على حسابه عبر تويتر: “مرفأ بيروت الجامع لكل اللبنانيين،هو أيضاً وتأسيساً على المخطط التوجيهي الجديد له- سيكون حاضناً لكل مباني الوزارات والشركات المعنية،وخصوصاً في مجالي الاستيراد والتصدير ضمن رؤية إصلاحية تخدم زيادة الايرادات وتحصين القرار السيادي للبنان
وأضاف، “التفعيل وإعادة الاعمار قرار وليس خيار”.
وأرفق التغريدة بفيديو خلال كلمة لحمية أثناء افتتاح مركز الحجر الصحي والبيطري في مرفأ بيروت
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