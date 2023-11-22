وزير الأوقاف القطري يرحب بزيارة سلام: حرصنا كبير على لبنان وأبنائه

عقد وزير الاقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام لقاءً مطوّلاً ومثمراً مع وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية القطري غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وبحث معه في الاتفاقيات الدولية ومدى تأثيرها على الشباب اللبناني وتأثيرها على النشأة والتوعية الاسلامية والاخلاقية والثقافية في لبنان.
وتباحث الوزيران الغانم وسلام والوفد المرافق الذي ضمّ الشيخ رامي الفري ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي ورئيس جمعية إرادة و اعضاء الجمعية بموضوع الاتفاقيات الدولية ومدى تأثيرها على الشباب اللبناني واستراتيجية البحث في هذه المعاهدات وتأثيرها على النشأة والتوعية الاسلامية والاخلاقية والثقافية في لبنان.
وبعد اطلاع الغانم على افكار وطروحات سلام والوفد المرافق، ارتأى وزير الاوقاف انه لا بد من زيارة لبنان وزيارات متكررة وان هناك مجالات كبيرة وكثيرة للتعاون في كليّة الشريعة وكلية الامام الاوزاعي، وطلب من سلام متابعة الموضوع والتنسيق التام مع دار الفتوى لنقل اجواء هذا اللقاء وتوصيل الدعم القطري الى اهدافه الصحيحة والمبتغاة.
وقال سلام: “كما عودتنا دولة قطر وشعبها شعرنا بصدق الاخوة والتعاون لمساعدة لبنان وهذا ما ظهر وسمعناه علناً اليوم من وزير الاوقاف القطري”.
وكان سلام زار مسبقاً دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية يوم 13 تشرين اول الفائت والتقى مطوّلاً مع مفتي الجمهورية الدكتور عبد اللطيف دريان ليطلعه على برنامج زيارته لدولة قطر وانه سيلتقي وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية هناك.
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