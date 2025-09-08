وزير الإعلام بعد تهديد عبود: ممارسات ترهيبية تستهدف حرية الكلمة

أدان وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ما تعرّض له الإعلامي الزميل وليد عبود من تهديدات عبر منشور وُضع أمام منزله، متضمنا عبارات خطف وتعذيب وقتل.
وأكد في اتصال هاتفي أجراه مع الزميل عبود أنّ “هذه الممارسات الترهيبية تستهدف حرية الكلمة وتشكّل اعتداءً صارخاً على سلامة الإعلاميين وهي مرفوضة بالشكل والمضمون رفضا مطلقا ولا تؤدي إلا الى المزيد من اندفاع الاعلاميين في سبيل ممارسة رسالتهم”.
وطالب الوزير مرقص الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالتحرك الفوري لكشف الحقائق كاملة، بعدما تأكد الوزير من ابلاغ الاعلامي عبود الأجهزة المختصة للقيام بالتحرك السريع والحازم.
وشدد على “ضرورة تحديد مصدر هذه الرسائل ومنع تكرارها”، مؤكداً أنّ “الدولة لن تتساهل مع أي محاولة بائسة لبث الرعب بين الإعلاميين أو التضييق على حريتهم”.
إشارة إلى أن الوزير مرقص سيلتقي الاعلامي عبود اليوم لمتابعة هذا الامر.
