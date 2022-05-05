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وزير الإعلام زياد مكاري يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي
مؤتمرات صحافية
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الخميس 05 أيار 2022
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وزير الإعلام زياد مكاري يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي

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