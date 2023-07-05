وزير الإقتصاد: كفى استغلالا للمغتربين والأجانب

شدد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام على أن “المطلوب أن يشعر المغترب بالأمان والثقة عند عودته إلى الوطن”، معلنًا أنه “من الأسبوع المقبل سيكون هناك جولات رقابية لحماية المستهلك اللبناني”.
واشار سلام خلال مؤتمر صحافي الى أنّ “المطاعم تقوم بإستغلال المغتربين والاجانب خلال زيارتهم لبنان فترة فصل الصيف وذلك لأنهم يحملون اموالا طائلة من العملة الصعبة أي الدولار”، مضيفًا أن “المواطن اللبناني لا يملك الاموال الكافية للدخول إلى المطاعم بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار”.
وتوجه وزير الاقتصاد للمطاعم قائلًا: “كفى إستغلالاً للمغتربين والاجانب خلال موسم الصيف لأنهم “سيلعنون ساعة” زيارتهم للبنان وبالتالي يفضلون حينها عدم القدوم والتمتع بالموسم”.
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