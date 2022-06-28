وزير الاتصالات: الخدمة ستتحسن مع رفع الأسعار￼

اعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن “الفاتورة الجديدة ستطبّق أول تموز وهي تحتسب للخلوي بقسمة الفاتورة الحالية على ٣ وضربها على سعر دولار “صيرفة” ولـ”أوجيرو” ضربها بـ٢.٥ لكنها ستكون أعلى للشركات.”
واشار القرم الى أن “الخدمة ستتحسن مع رفع الأسعار لكن نعاني من سرقات في القطاع تصل إلى خمسين في الشهر ومن تقنين المولدات الخاصة التي تغذّي بعض أعمدة الاتصال”.
واكد ان “التعرفة الجديدة لن تشعل غضبًا في الشارع إذ أنّ الوضع حاليًا يختلف عن السابق والمواطن يدرك الوضع.”
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