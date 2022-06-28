موقع البرامج
نشرات الأخبار
وزير الاتصالات: الخدمة ستتحسن مع رفع الأسعار￼
محلي
|
الثلاثاء 28 حزيران 2022
Post Views: 156

اعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن “الفاتورة الجديدة ستطبّق أول تموز وهي تحتسب للخلوي بقسمة الفاتورة الحالية على ٣ وضربها على سعر دولار “صيرفة” ولـ”أوجيرو” ضربها بـ٢.٥ لكنها ستكون أعلى للشركات.”

واشار القرم الى أن “الخدمة ستتحسن مع رفع الأسعار لكن نعاني من سرقات في القطاع تصل إلى خمسين في الشهر ومن تقنين المولدات الخاصة التي تغذّي بعض أعمدة الاتصال”.

واكد ان “التعرفة الجديدة لن تشعل غضبًا في الشارع إذ أنّ الوضع حاليًا يختلف عن السابق والمواطن يدرك الوضع.”

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com