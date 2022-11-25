وزير الاتصالات يعلن عن استحداث صندوق لشكاوى المواطنين: لا تترددوا

اعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم ، في بيان، عن “استحداث صندوق للشكاوى في وزارة الاتصالات، داعيا اياهم الى عدم التواني عن تقديم الشكاوى المتعلقة بكافة القطاعات التي تديرها الوزارة (البريد، اوجيرو، الخلوي والانترنت)، على ان يقوم طاقم متخصص بمتابعتها مع الجهات المعنية وحلها بأسرع وقت بما يخدم المواطن”.
واكدت الوزارة “دعمها لكافة المطالب التي تتلقاها والتي تهدف الى تحسين خدمات قطاع الاتصالات والبريد، بما يحقق مصلحة المواطن، وأن أبوابها مفتوحة للجميع، وهي تستقبل شكاوى المواطنين عبر طرق مختلفة منها الخط الساخن 1775 الذي تم تخصيصه لتلقي الشكاوى وهي دائما حاضرة لأي استفسار او استيضاح او شكوى”.
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