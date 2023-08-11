وزير الاعلام: “تلفزيون لبنان” لم يُقفل وكل ما نُشر كذب

أكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري لـmtv: “تلفزيون لبنان” لم يُقفل ولا نية لديّ بذلك وكلّ ما نُشر كذب ونحن نُحاول معالجة المشاكل وغالبية مطالب الموظّفين حُقّقت.
وكان مستشار مكاري قد قال: “إضراب موظفي تلفزيون لبنان هو الذي أدى إلى إيقاف العمل ولا قرار بالإغلاق.”
أما نقيبة الموظفين في تلفزيون لبنان فكشفت: “فوجئنا صباحًا بالقرار الشفهي الصادر عن وزير الإعلام بوقف بث التلفزيون الرسمي رغم أحقية مطالبنا ولم نتقاض أي زيادة في الرواتب منذ عام 2021.”
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