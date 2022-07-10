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وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو إلى الاستعداد “لقطع كلي” لإمدادات الغاز الروسي
إقليمي/دولي
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الأحد 10 تموز 2022
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دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، خلال اجتماعات اقتصادية في إيكس-آن-بروفانس (جنوب) إلى الاستعداد مسبقاً “لقطع كلي” لإمدادات الغاز الروسي، معتبراً أنه “الخيار الأكثر ترجيحًا”.

وقال المسؤول الثاني في الحكومة الفرنسية وفق ما اوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”: “دعونا نستعد للقطع الكلي للغاز الروسي، إنه الآن الخيار الأكثر احتمالا. وهذا يفترض بنا الاسراع في استقلالية طاقتنا”.

وتابع: “نحن مستقلون للغاية، ولا نحبذ الاعتماد على الآخرين. يجب أن يكون الاستقلال الأول في الطاقة”.

واضاف وزير الاقتصاد “يتعين علينا الاستعداد الآن لمعركة التنظيم والتقنين والتقشف وخفض الاستهلاك … علينا الآن اتخاذ القرارات”.

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