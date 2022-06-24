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وزير الاقتصاد: قررنا الإستمرار بدعم الخبز￼
محلي
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الجمعة 24 حزيران 2022
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اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في مكتبه يالوزارة، مع وفد من أصحاب الافران لمناقشة آخر مستجدات أزمة القمح والخبز.

وقال سلام: “المشهد مؤسف في الأسبوع الأخير، علماً أن الدولة سعت لتأمين الدعم وفتح الإعتمادات، مع أننا في بلد عاجز عن الدعم، وقررنا الإستمرار بدعم الخبز”.

أضاف أنّ “تجار المطاحن كان لديهم تخوّف بسبب شحّ الأموال واحتمالية عدم تأمينها وسنتابع مع مصرف لبنان فتح الإعتمادات”.

وتابع: “ما حدا يقول خلينا نرفع الدعم” هذا القرار تتخذه الدولة بالتعاون مع الوزراء وليس النقابات أو التجمعات”، لافتاً إلى “أنني لا أستطيع اليوم وضع لبنان بخطر بظل أزمة قمح عالمية”.

وأعلن سلام أنه “قررنا الإستمرار بدعم الخبز لأنه آخر ما يلجأ له المواطن بسبب نسبة الفقر الكبيرة”.

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