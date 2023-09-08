وزير البيئة: إنجاز موازنة 2024 الأسبوع المقبل كحد أقصى

توقّع وزير البيئة ناصر ياسين إنجاز موازنة 2024 وانجلاء الصورة حول مصير الضرائب المقترحة الأسبوع المقبل كحد أقصى، كاشفاً في حديث الى صوت كل لبنان، عن معضلة تواجهها الحكومة لسد عجز الانفاق بعد توقف مصرف لبنان عن تمويل الدولة.
ياسين تحدث عن تباينات حول مصدر رفع الإيرادات، من خلال تعزيز قدرة الجباية لدى وزارة المالية وإيقاف التهرب الضريبي، بالإضافة الى زيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تقوم بها الإدارات الرسمية، واقترح ياسين استحداث ضريبة مابين 2 و3$ على النفايات لمنع قطاع النفايات الصلبة من الانهيار، مشدداً في الوقت عينه على حرص الحكومة على عدم إضافة الأعباء على المواطنين.
ياسين دعا المجلس النيابي الى الإسراع بالبت بالقوانين الإصلاحية في سبيل إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتأمين تمويل خارجي.
ورداً على سؤال عما اذا تم التوافق على اقتراح رفع ضريبة ال TVA ، قال ياسين ان التوافق لم يتم بعد الا ان الموضوع قد يُبحث مجدداً.
وعن اقتراح فرض ضريبة على النعوش، أوضح ياسين ان خطأ حصل وتم تصحيحه وما كان يستدعي كل هذا الالتباس.
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