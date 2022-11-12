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وزير البيئة: استطعنا خفض أعداد ومساحات حرائق الغابات بشكل كبير قياسا لمعدل السنوات السابقة
محلي
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السبت 12 تشرين الثاني 2022
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رأى وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في تصريح، أنه “مع تحول الطقس نحو أجواء خريفية يتراجع خطر حرائق الغابات وإن تبقى التقديرات عرضة للتعديل مع تاثيرات التغيير المناخي وأحوال الطقس المتطرفة التي يشهدها العالم أخيرا”.

وقال: “مع كل هذا وبموارد متواضعة، استطاعت وزارة البيئة مع شركائها من الوزارات المعنية والجيش والدفاع المدني ووحدة إدارة الكوارث والبلديات وفرق المستجيب الاول في المناطق ولجان المحميات ومراكز أكاديمية وبحثية والجمعيات والمنظمات البيئية إجراء تخفيض كبير في اعداد الحرائق والمساحات المحروقة بنسبة 91,7% اقل من معدل السنوات الماضية”.

واضاف: “هذة النتيجة المميزة هذا العام هي للبناء عليها لتفعيل اكبر لفرق رصد ووقاية وتدخل سريع على المستوى المحلي وبدعم مؤسساتي على المستوى الوطني ورفع مستوى الوعي البيئي من خطر الحرائق للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الخضراء، ثروة لبنان الطبيعية”.

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