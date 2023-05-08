وزير البيئة حاضر في “ملتقى أبو ظبي” عن الاستثمارات الخضراء

شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في ملتقى “الاستثمار السنوي في أبوظبي” في الإمارات العربية المتحدة، حيث ألقى محاضرة افتتاحية في ندوة “الاستثمارات الخضراء، التي جرت، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيدو واتحاد غرف التجارة العربية.
وأكد ياسين “أهمية تحفيز الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر مثل المحميات الطبيعية والزراعة المستدامة والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، والتي ستكون عائداتها مرتفعة على الاقتصاد والبيئة على حد سواء”.
وتعمل وزارة البيئة على دعم هذا الانتقال الى الاستثمارات الخضراء من خلال تحسين جهوزية المؤسسات اللبنانية للاستفادة من فرص التمويل المناخي والتمويل الأخضر.
والتقى ياسين على هامش الملتقى، المديرة التنفيذية لليونيدو والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومسؤولين إماراتيين.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا