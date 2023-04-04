وزير البيئة: لبنان غير جاهز للتعامل مع الكوارث الطبيعية

نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة “هانز زايدل” والمجلس الوطني للبحوث العلمية ورشة عمل بعنوان “كيف نتكيّف مع الكوارث الطبيعية والمناخية”، شارك فيها باحثون واختصاصيون من الجامعات اللبنانية ومراكز الابحاث والوزارات المختصة والاعلام.
واعتبر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أن “موضوع إدارة الكوارث بات موضوعا مركزيا واولوية في لبنان، لا سيما بعد بداية موسم الحرائق باكرا هذه السنة وللمرة الاولى بتاريخ لبنان في شهر شباط، حين ارتفعت الحرارة بشكل غير مسبوق”.
ولفت إلى أن “لبنان لم يكن حاضرا للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الهزات الأرضية ولا مع الفيضانات كما حصل مع بداية فصل الشتاء هذا العام. هناك قواعد للتعامل مع الكوارث وتجهيزات واختصاصات يجب أن تتبلور وان هناك خططا عامة وخاصة يجب أن يتم وضعها، وان العبرة في النهاية أن يكون هناك تطبيقات واستعدادات على المستوى المحلي”.
وأعطى مثلا عن كيفية تطبيق ذلك في ادارة حرائق الغابات العام الماضي وعلى نجاح تجربة “المستجيب الأول” للتعامل مع الحريق، اي فرق العمل الصغيرة في المناطق المدربة والمجهزة للتدخل السريع والتعامل مع كوارث الحرائق وكيف انخفضت الحرائق العام الماضي لأكثر من 70% عن معدل الأعوام السابقة، بسبب تطبيق هذه المنهجية في التعامل مع الكوارث.
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