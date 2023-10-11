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وزير التربية يعلن إستمرار إقفال المدارس غدا في المناطق الحدودية
محلي
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الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
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أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي : “نظرا لاستمرار تردي الأوضاع الأمنية والعسكرية في منطقة الجنوب وتعرض عدد من المنازل والافراد للقذائف وإطلاق النار من جهة العدو الإسرائيلي ، أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة ، يوم غد الخميس في ١٢/١٠/٢٠٢٣ في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية .

ودعا الوزير الحلبي إلى متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم ، لرصد التطورات الميدانية ، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي” .

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