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وزير الثقافة تسلم دعوة من محامين للمشاركة في ندوة عن الحرية والحق
محلي
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الثلاثاء 25 نيسان 2023
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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة في نقابة المحامين في بيروت المحامي عبدالله عبد الساتر يرافقه نائب الرئيس المحامي حسن فياض والمحامي خالد برجاوي حيث تسلم منهم دعوة للمشاركة في ندوة بعنوان ” الحرية والحق نعمتان وجوديتان مسؤولتان ” سوف تقام في نقابة المحامين بتاريخ العاشر من الشهر المقبل بمشاركة وزيري العدل والداخلية.

بدوره الوزير المرتضى رحب بالضيوف ووعد بالمشاركة في تلك الندوة.

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