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وزير الثقافة: علينا حماية قيمنا
محلي
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الإثنين 14 آب 2023
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قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى في بيان: “يغمزون من حركة وزارة الثقافة و‏يسألون: لماذا علينا المبالاة بفيلم، او بمحاولة تمرير قانون يشرّع الشذوذ، الا نرى ما في البلد من الازمات السياسية والمعيشية ؟” 

اضاف: “هل نقول للجائع اسكت إذا سرقوا منه ثيابه؟ بالطبع كلاّ فالأخلاقية والحكمة تفرضان حماية قيمنا حتى ولو كان التعطيل العام يحتلُّ الحياة الوطنية. ولذا ينبغي علينا كلبنانيين مسؤولين ومواطنين ان نُجابه، حتى ولو لم يلْقَ موقفنا الإجماع، بل حتى ولو جوبِه بالرفض، فالكوّة لا بدّ ان يدخل منها “النور”. 

وختم المرتضى: “القائل بعكس هذا هو ‎عنصر عتمة”.

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