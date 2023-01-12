وزير الخارجية الإيطالي: نطالب إيران بوقف القمع فورا

طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني إيران، بـ”الوقف الفوري للقمع”.
وقال تاياني خلال جسلة استماع حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران والاضطرابات في البرازيل أمام لجنتي الشؤون الخارجية المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين: “الحكومة الإيطالية تطالب إيران بالوقف الفوري للقمع تماشيا مع ما أشارت إليه القرارات البرلمانية التي تمت الموافقة عليها قبل 3 أسابيع ومع ما أكده أيضا أمس رئيس الدولة (سيرجيو ماتاريلا) ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني”.
وأشار الى أن “هناك رؤية مشتركة وموقف صارم مع طلب الوقف الفوري لعقوبة الإعدام”، وقال: “الأخبار الواردة من إيران تحكي عن قمع وحشي ومتزايد يتركنا مرعوبين وغاضبين من عمليات الإعدام والتعذيب في السجون وانتهاكات حقوق الإنسان”.
ولفت تاياني الذي يتولى كذلك منصب نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، الى أن ” الشباب والنساء منهم يعانون لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات التي كانت في الغالب سلمية والتي استمرت لمدة أربعة أشهر جيدة”.
وقال: “ان الرد على المعارضة بعقوبة الإعدام أمر سخيف، ليس فقط لأن الشباب لهم الحق في التعبير عن مطالبهم، والمطالبة بمستقبل من الحرية، ولكن أيضًا لأننا ضد عقوبة الإعدام كمبدأ. كما أننا ملتزمون تجاه الأمم المتحدة لدعم الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام وتمكنا من زيادة عدد البلدان المؤيدة من 123 إلى 125”.
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