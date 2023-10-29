وزير الخارجية السعودي اتصل بنظيرته الفرنسية باحثا في تطورات الوضع في غزة

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم بنظيرته الفرنسية كاثرين كولونا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس ” إنه في بداية الاتصال
“قدر وزير الخارجية تأييد الجمهورية الفرنسية لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة فى قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني”.
واشارت الى ان الوزيرين بحثا في “تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية تمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لقطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة”.
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